İsrail, Gazze’ye Yardım Gemisine Hazırlanıyor

TOPLUMSAL YARDIM TAŞIYAN GEMİ YOLDA

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım taşıyan bir gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını aktardı. Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze’ye yardım götürmek ve ablukayı kırmak amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik “Madleen” yelkenlisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan yola çıktı. Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham’in de bulunduğu 12 kişi yer alıyor. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi’nin “dünyada açlığın en fazla yaşandığı yer” olduğunu ve nüfusun tamamının kıtlık riski altında olduğunu belirtiyor.

ULUSLARARASI SULARDA YOLCULUK HEDEFİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu, “Madleen” yelkenlisinin misyonuna dair, “Madleen, süt tozu, tıbbi malzeme ve diğer yaşamsal yardımları taşıyarak Gazze’ye doğru yola çıkıyor.” açıklamasını yaptı. Yelkenlinin Avrupa kara sularından, tamamen uluslararası sulardan geçerek Filistin sularına ulaşmayı hedeflediği ifade edildi. “Silahsız ve şiddet içermeyen bu yolculuk, uluslararası hukuka tam uyum içindedir. Her türlü saldırı veya müdahale, sivillere yönelik kasıtlı ve yasa dışı bir eylem olacaktır.” denildi. İtalyan basını, Madleen’in yaklaşık bir haftalık sürede Gazze kıyılarına ulaşmasının beklendiğini, ancak daha önce Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Conscience” adlı tekneye yapıldığı gibi İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda durdurulma riski bulunduğunu bildirdi.

ÖNCEKİ SALDIRILAR GÜNDEMDE

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 2 Mayıs’ta yerel saatle 00.23’te insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan yardım gemisi ile dünya genelinde kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştu. Bu saldırıda geminin gövdesinde gedik oluşurken, pruvasında yangın çıkmıştı. Times of Malta gazetesi, saldırı öncesinde İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta etrafında 3 saat boyunca uçtuğunu yazdı. Ayrıca, İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışan gemiye yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir askeri nakliye uçağının Malta’ya doğru yöneldiğini doğruladı fakat bu uçağın, “Conscience” gemisine yapılan saldırıdan biraz önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü belirtti.