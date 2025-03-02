İsrail, Gazze’ye Yardımı Durdurduğunu Açıkladı

İNSANİ YARDIMIN DURDURULMASI

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkesin ilk dönemine belirlenen sürenin sona ermesiyle, Gazze’ye giden tüm insani yardımları durdurduğunu açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, Hamas’ın şimdiye kadar ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından önerilen ateşkesin uzatılmasının reddettiği kaydedildi.

HAMAS’TAN TEPKİ

Hamas sözcüsü, İsrail’in yardımları engelleme kararını “ucuz şantaj” olarak nitelendirdi ve bu durumun ateşkes anlaşmasına “darbe” anlamına geldiğini belirtti. Filistinli grup, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının müzakere edilen haliyle uygulanmasını talep ediyor. Karşılıklı olarak İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması, bu aşamada beklenen adımlar arasında yer alıyor. Cuma akşamı yapılan açıklamada, ABD’li, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların garantisi olmadan anlaşmanın uzatılmasına onay verilmeyeceği vurgulandı.

İSRAİL’İN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanlık ofisinden gelen açıklamada, “Birinci fazın sona ermesi ve Hamas’ın Witkoff taslağını kabul etmemesi nedeniyle, Başbakan Netanyahu bu sabahtan itibaren Gazze’ye tüm mal girişini durdurmaya karar verdi” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “Rehinelerimizin serbest bırakılmadığı bir ateşkese onay vermeyeceğiz. Hamas taslağı reddetmeye devam ederse başka sonuçları da olacaktır” denildi. Hamas ise Netanyahu’nun Gazze’ye yardım engellemesinin, “İsrail işgalinin çirkin yüzünü bir kez daha gösterdiğini” ifade etti. Hamas, uluslararası kamuoyunun, “Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesini engellemek üzere” İsrail’e baskı yapması gerektiğini savundu.

ATEŞKES TASLAĞININ DETAYLARI

ABD temsilcisi Witkoff’un ateşkes taslağının ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılmadığı görülüyor. Ancak anlaşmanın, ateşkesin altı hafta daha sürmesini öngördüğü biliniyor. İlk aşaması 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes, dün sona erdi. Bu ateşkes, İsrail ile Hamas arasındaki 15 aylık savaşa ara verilmesini sağlamıştı. 33 İsrailli ve beş Taylandlı rehineye karşılık yaklaşık 1900 Filistinli tutuklu karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı. 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e saldırısının ardından, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava ve kara saldırılarında 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti.