İsrail Gazze’yi Bombaladı: Hamas Suçlanıyor

İSRAİL’DEN GAZZE’YE BOMBARDIMAN

İsrail savaş uçakları, Ocak ayında başlayan kırılgan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart gecesi boyunca Gazze Şeridi’ni yoğun bir şekilde bombaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu hava saldırısını Hamas’a yükledi. Netanyahu’nun açıklamalarında, “Hamas rehineleri serbest bırakmayı tekrar tekrar reddettiği” ve ABD’nin sunduğu önerilere de olumlu yanıt vermediği vurgulandı. Bu durumun ardından orduya Hamas’a karşı “güçlü bir eylem” yapma talimatı verildiği ifade edildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise, ateşkesin ilanından sonra bile İsrail saldırıları sonucunda 140’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İsrail ordusu son haftalarda Gazze’deki Hamas savaşçılarını tehdit olarak görüyor ve bu nedenle belirledikleri hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor. Ancak Netanyahu’nun Hamas’a saldırma nedenleri üzerine farklı yorumlar mevcut.

ELEŞTİRİLER VE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, hükümetin “herkesi eve döndürebilecek” bir anlaşmadan geri çekilmesini “tam bir aldatmaca” olarak nitelendirerek eleştirdi. Netanyahu’yu tenkit edenler, gerçekleştirdiği saldırıların, karşı karşıya olduğu hukuki ve siyasi krizlerden dikkat dağıtma çabası olduğunu savunuyor. Özellikle İsrail ve Hamas arasında ateşkesi ilerletme yönünde yapılan son girişimlerin başarısızlığının sebebi konusunda ciddi bir anlaşmazlık bulunuyor. 19 Ocak’ta imzalanan ateşkes anlaşmasının birinci aşamasında gerçekleşen rehine takası, silahların susması ve yerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönüşünü izliyordu. İkinci aşamaya geçmek için taraflar müzakereler yapmayı planlıyordu. Ancak bu aşamada kalan rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesinin ele alınması bekleniyordu.

ATEŞKES VE YENİ TEKLİFLER

İlk aşamanın 1 Mart’ta sona ermesi üzerine müzakerelerde ilerleme sağlanamadı. Bunun yerine, İsrail Gazze’ye giren tüm yardımları durdurdu ve ABD tarafından sunulan yeni bir teklifi destekleme kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Katar’da yapılan görüşmelerde, İsrail ve Hamas heyetleri ateşkesin nasıl ilerleyeceğini tartıştı. ABD elçisi Steve Witkoff, süresi dolan ilk aşamayı uzatacak yeni bir “köprü önerisi” sundu. Bu öneri kapsamında, daha fazla rehine ve daha fazla Filistinli tutsağın serbest bırakılması bekleniyordu; ancak savaşın kalıcı olarak sona ermesine dair müzakereler yine ertelenecekti. Ateşkesin neden bozulduğuna dair temel sebep, İsrail’in rehineleri geri götürme hedefi ile Hamas’ı yenme hedefinin yanıtlara uygun olmamasıydı. Hamas, İsrail birlikleri Gazze Şeridi’nden çekilmedikçe daha fazla rehineyi serbest bırakmak istemediğini belirtiyor.

SİYASİ KAZANÇ VE GÜVENLİK HAZIRLIKLARI

Son günlerde ABD ve İsrail, Hamas’la şartları müzakere etmek yerine orijinal ateşkes anlaşmasına bağlı kalma kararı almayı “reddetme” durumu olarak yansıttı. Witkoff, Hamas’ı “kamusal alanda esneklik iddia ederken özel görüşmelerde kalıcı bir ateşkese yönelik uygulanamaz taleplerde bulunmakla” suçladı. İsrailli yetkililer, Şubat ayı sonunda yaptıkları açıklamalarda ordunun ateşkes anlaşmasına aykırı olarak Gazze’deki önemli yerlerden çekilmeyeceklerini aktardı. Kapalı görüşmelerin içeriği bilinmese de, İsrail’in Gazze’ye yardım girişimini durdurmasının Hamas’ı taviz vermeye zorlamaya yönelik bir çaba olduğu anlaşılıyor. Ancak bu çaba şu ana kadar etkili olmadı ve İsrail’in, siyasi anlamda daha uygun bir anlaşma sağlama amacıyla yeniden şiddet eylemlerine geri döndüğü gözlemleniyor.

GELECEKTEKİ GÖRÜNÜM

Gazze’deki durum, önceki iki aydan farklı bir evreye geçiyor gibi görünüyor. 18 Mart sabahında İsrail ordusu, Filistinlilere Gazze Şeridi’nin çevresindeki geniş bir alanı terk etmeleri yönünde bir harita yayımladı ve bunun sonucu olarak birçok Gazzelinin bölgeyi terk ettiği bildirildi. Hamas ise, bu operasyonların durdurulması yönünde çağrıda bulundu ve savaşa döneceğini açıklamadı. Ancak, Gazze sınırındaki bir askerin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu 40 bin yedek askeri göreve çağırdı. Bu bilgilere dayanarak, ordunun Gazze Şeridi’nde yeni bir kara harekâtı için hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Yeniden askeri bir harekât, Başbakan Netanyahu için siyasi bir avantaj sağlayabilir. 18 Mart sabahı, aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin eski bakanı Itamar Ben Gvir’in de aralarında bulunduğu üyelerin, ateşkese karşı protesto amacıyla koalisyona geri döneceğini duyurması dikkat çekti. Hükümetin mevcut bütçesini geçirebilmesi için bu desteğe ihtiyaç duyduğu anlaşılmakta. 18 Mart gecesi yapılan operasyonların, Hamas’ı müzakere masasında taviz vermeye zorlamak amacıyla tek seferlik bir girişim olabileceği düşünülüyor. Ancak bu durum, aynı zamanda yorgun Gazzeliler ve İsrailli rehine ailelerini endişelendiren yeniden bir çatışma dalgasının başlangıcı anlamına gelebilir.