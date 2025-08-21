Haberler

İsrail Gazze’yi İşgal Edecek, Dedi

NETANYAHU’DAN ATEŞKES VE İSRAİL’İN PLANI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması yapılması durumunda Gazze kentini işgale devam edeceklerini açıkladı. Netanyahu, saldırıları sürdürürken ateşkes ve esir takası müzakerelerinin de eş zamanlı olarak yürütüleceğini vurguladı.

MÜZAKERELER İÇİN TALİMAT VERDİ

Netanyahu, yayımladığı video mesajında, “Tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın İsrail’in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” ifadelerini kullandı. Gazze kentini işgal planlarının kendisine sunulduğunu aktaran Netanyahu, müzakerelerin işgal saldırıları ile paralel bir şekilde ilerleyeceğini belirtti.

HAMAS İLE YENİLGENİN İLİŞKİSİ

Netanyahu, “Hamas’ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Bugün Avustralya basınına verdiği demeçte, kendisine yöneltilen “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusuna da, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” yanıtını verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Güneydoğu Asya’nın (ASEAN) Günü Kutlandı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Günü, başkentte düzenlenen bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı.
Haberler

Radoi, Galibiyetimiz İçin İyi Hazırlandık

Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, İstanbul Başakşehir karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyeti, rakiplerinin savunma açıklarını iyi kullanmalarına atfetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.