İsrail Gazze’yi İşgal Edecek, Dedi

NETANYAHU’DAN ATEŞKES VE İSRAİL’İN PLANI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması yapılması durumunda Gazze kentini işgale devam edeceklerini açıkladı. Netanyahu, saldırıları sürdürürken ateşkes ve esir takası müzakerelerinin de eş zamanlı olarak yürütüleceğini vurguladı.

MÜZAKERELER İÇİN TALİMAT VERDİ

Netanyahu, yayımladığı video mesajında, “Tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın İsrail’in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” ifadelerini kullandı. Gazze kentini işgal planlarının kendisine sunulduğunu aktaran Netanyahu, müzakerelerin işgal saldırıları ile paralel bir şekilde ilerleyeceğini belirtti.

HAMAS İLE YENİLGENİN İLİŞKİSİ

Netanyahu, “Hamas’ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Bugün Avustralya basınına verdiği demeçte, kendisine yöneltilen “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusuna da, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” yanıtını verdi.