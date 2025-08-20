İsrail Gazze’yi İşgal Edecek! Yedek Asker Çağrıldı

İŞGAL PLANI NETLEŞİYOR

İsrail’in yeni işgal planının detayları daha belirgin hale geliyor. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Savunma Bakanı İsrail Katz’ın ordunun stratejilerini onaylamasının ardından yaklaşık 60 bin İsrailli yedek asker, bugünden itibaren Gazze şehrine yönelik saldırı için çağrı alacak. Times of Israel tarafından yayımlanan habere göre bu emirler acil bir durum içermiyor ve yedek askerlere iki hafta öncesinden bilgi verilecek. Çağrılan yedek asker sayısı, mevcut yedek kuvvetlerde görev yapan on binlerce kişiyi kapsayacak şekilde belirlendi. Gazze şehri saldırısının devam etmesi durumunda, işgalde toplamda yaklaşık 130 bin İsrailli yedek kuvvetler arasında görev alacak.

GİDEON’UN SAVAŞ ARABALARI B ADLI OPERASYON

Yedek askerlerin hepsinin işgale katılması beklenmiyor çünkü bazıları diğer saldırılardaki düzenli ordu birliklerinin yerini alacak. Gazze şehri saldırısı, daha önce gerçekleştirilen ve İsrail ordusunun Filistin topraklarının yüzde 75’ini işgal ettiği operasyona atfen “Gideon’un Savaş Arabaları B” olarak adlandırıldı.

FİLİSTİNLİLERİN SÜRÜLMESİ BEKLENİYOR

Gazze şehrinin işgali, tahminen 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine sürülmesine sebep olacak. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze Şehirini tahliye etmek için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süre tanındığını belirtiyor. Bu tarih, Hamas’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıldönümüne denk geliyor. Sonrasında İsrail askerleri, Gazze şehrine karadan harekat başlatacak ve bölgeyi kuşatacak.