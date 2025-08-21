İsrail, Gazze’yi İşgal Etme Niyeti Taşıyor

SAVAŞIN SONU İÇİN MÜZAKERELER BAŞLAYACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaşın bitmesi için müzakerelere başlayacağız” açıklamasında bulundu. Ancak Netanyahu, Hamas ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etse de Gazze kentini işgal edeceklerini de ifade etti. İsrail, Gazze’yi işgal planına hız verirken, uluslararası arenadan bu girişimlere yoğun bir tepki geliyor. Birçok ülke, Gazze’yi işgal planına karşı olduklarını açıkladı. Netanyahu’nun yeni açıklamaları ise dikkat çekti.

MÜZAKERELERE ACİL İHTİYAÇ VAR

Netanyahu, “Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” dedi. Sky News Australia televizyonunda yapılan bir sohbette, sunucunun, “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusuna yanıt veren Netanyahu, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” şeklinde yanıt verdi. Gazze Şeridi’nde 22 aydır sürdürdükleri yoğun saldırıların, yalnızca 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla sona ereceğini belirten Netanyahu, “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” dedi.

KONTROLLERİ ELDE TUTMA AMACI

Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin işgal kararı almasından önce Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerine yönelik açıklamasının tersine, Gazze’yi işgal etmeyi amaçlamadıklarını ileri sürdü. Yedi cephede savaş verdiklerini öne süren Netanyahu, İran ve bölgedeki vekil güçlere karşı yürüttükleri savaşı tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Hamas, Mısır ve Katar’ın Gazze’de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiğini bildirmişti. Ancak, tel Aviv’in tutumunun değişmediği bildiriliyor.

ORDU HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Gazze kentini işgal planını onayladığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ordunun Gazze çevresindeki saldırılarına başladığını açıkladı. Gazze kentini işgal için “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı altında bir saldırı başlatıldı. İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

İsrail basınındaki haberlere göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce gerçekleşmesinin beklenmediği bildirildi. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güney bölgesine kaydırılacak ve kent kuşatılarak yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde yıkılmış olan Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. Bugün ise yaklaşık 2,3 milyon Filistinli Gazze Şeridi’nde, 18 yıldır ağır bir abluka altında yaşıyor.