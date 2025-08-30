İsrail Gazze’yi İşgal Etmeye Başladı

İŞGAL GİRİŞİMİ RESMEN BAŞLADI

İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı sürdüğü soykırım savaşının önemli aşamalarından biri olan Gazze kentini işgal etme girişimi, dün itibarıyla resmi olarak başlıyor. İsrail ordusu, Gazze kentinin mahallelerine, özellikle kuzey ve güney eksenlerindeki doğu bölgelerine yönelik bombardımanını artırarak kalan Filistinlileri zorla tahliye ediyor. Bu durum, kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde başlatılan ve “Gideon’un Savaş Arabaları 2” ismi verilen işgal planının bir parçası olarak öne çıkıyor.

BOMBARDIMANLARIN ARTIRILMASI

Dün sabah erken saatlerden itibaren, İsrail ordusu, kenti “tehlikeli çatışma bölgesi” ilan etmesiyle aynı zamana denk gelen saldırılarına hız verdi. Sağlık kaynaklarına ve görgü tanıklarına göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahdet Caddesi’nde sivillerin yoğun bulunduğu bir alana yapılan bombardımanda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesine yönelik de saldırılar düzenlendi. Ayrıca, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve yapılan saldırıda birkaç Filistinli yaralandı. Kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail ateşi sonucunda hayatını kaybetti.

YENİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ

İsrail’in diğer saldırılarında, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu toplam 49 Filistinli yaşamını yitirirken, Gazze Şeridi merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda ise hedef alınan bir evde 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’in i24 kanalı, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde çatışmaların sürdüğünü, İsrail ordusunun ilerlemeye çalıştığını bildirdi. Sosyal medyada, Gazze Şeridi’nde İsrailli askerlerin ölümüne neden olan güvenlik olaylarının da gündeme geldiği belirtiliyor.

ORDUNUN STRATEJİSİ

Yerel bir güvenlik kaynağı, Gazze kentinin doğu kesimlerinde durumun hızla kötüleştiğini ifade ediyor. Kaynak, İsrail ordusunun şehri ilhak amacıyla kuzey ve güneyde saldırılarını yoğunlaştırdığını, keskin nişancılık ve insansız hava araçlarının kullanımını artırdığını aktardı. Bunun yanı sıra, ordunun hoparlörlü dronlarla Filistinlileri bölgeyi boşaltmaya çağırdığı; ancak bu uyarıların sırasında sivillerin ateş altına alındığı vurgulandı.

İNSANİ DURUM VE KAÇIŞLAR

İki haftalık yoğun saldırılardan sonra Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi’nin büyük ölçüde boşaldığı, Ebu İskender kavşağı çevresinin ise sığınacak yer arayanlar için güvenli bir liman olduğu ifade ediliyor. Ancak son saldırılarla bu bölge, Gazze kentinin en tehlikeli yerlerinden birine dönüştü. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 Ağustos’ta, “Gideon’un Savaş Arabaları 2 Harekatı”nı onayladı. Operasyonun başlatılmasından sonra, Gazze kentinin kuzeyinde Cibaliya el-Beled, en-Nezle, es-Saftavi ve Şeyh Rıdvan mahallelerine de saldırılar düzenlendi.

KITLIK VE YAŞAM KRİZİ

İsrail devlet televizyonu KAN, dün sabah, Gazze kentine insani yardım bırakılmasına son vermeyi planladığını duyurdu. Bu durum, yüz binlerce Filistinliyi yaklaşan kara saldırısı öncesinde güneye kaçmaya zorlamak için bir strateji olarak değerlendiriliyor. Birçok Filistinli, Gazze’nin kuzeyindeki evlerinden ayrıldıktan sonra herhangi bir barınak ya da çadır bulamıyor. Ekonomik koşulların daha da kötüleşmesi, birçok Filistinlilerin güney bölgelerine gitmesinin maliyetini karşılamasını zorlaştırıyor.

HÜKÜMETİN PLANLARI VE SONUÇLARI

Filistinliler, kıtlık ve yerinden edilmenin getirdiği yaşam krizinin giderek derinleşeceğinden, aynı zamanda İsrail saldırılarının da artmasından endişe ediyor. İsrail hükümeti, daha önce Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından önerilen ve Gazze kentini yeniden işgal etmeyi amaçlayan planı onaylamıştı. Bu soykırım sırasında 63 bin 25 Filistinli yaşamını yitirdi, 159 bin 490 kişi yaralandı ve yüz binlercesi de yerinden edildi.