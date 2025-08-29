İsrail Gazze’yi İşgal İçin Hazır

İŞGAL PLANI DEVREDE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze’yi “tamamen işgal” planını uygulamaya alıyor. İsrail ordusu, Gazze Şehri’nde ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başladığını ve şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu. Ordunun açıklamasına göre, bugün iki rehinenin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, rehinelerden birinin, 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğu belirtildi.

ATEŞKES UYGULAMASI SONLANDI

İsrail ordusu, Gazze’deki insani amaçlarla ilan edilen geçici günlük “taktiksel ateşkes”in, bugün itibariyle Gazze Şehri için geçerli olmayacağını açıkladı. Ordunun yapmış olduğu açıklamada, “Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, saat 10:00’dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak” ifadesi kullanıldı. Daha önce, 27 Temmuz’da yapılan bir açıklamada, insani ihtiyaçlar için yerel taktiksel bir ateşkesin, 10:00 ile 20:00 arasında başlayacağı ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin faaliyet göstermediği bölgelerde uygulanacağı belirtilmişti.

MAHALLELER YIKILIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şehri’nin derinliklerine ilerleyerek, bu bölgedeki mahallelerin tamamını yıkmaya devam ediyor. Bu durum, Filistinli ailelerin bir kez daha yerlerinden edilmesine ve güvenli bir yere sığınmaktan mahrum kalmasına neden oluyor. Hamas, Gazze’yi ele geçirme ve kontrol etme kararını savaş suçu olarak niteliyor. İsrail, işgal planının ardından ağustos ayı başında Gazze sınırında birliklerini yığmaya başlamıştı.

SON SALDIRILARDA CAN KAYBI

Bu sabah İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ne yeni saldırılar düzenledi. El Cezire’ye göre, şafak vakti gerçekleştirilen saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetti. Bunlar arasında yardıma ulaşmaya çalışan 6 kişinin de bulunduğu gıda yardımları arayan kişiler arasında yer alıyor. Kaynakların aktardığına göre, bu ölen kişilerden en az üçü, Gazze’nin merkezindeki Netzarim Koridoru yakınlarında İsrail’in ateş açması sonucu hayatlarını kaybetti.

İŞGAL PLANI ŞARTLARI

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’de işgalin sona ermesi için beş şart öne sürdü. Bu şartlar sırasıyla; Hamas’ın silahsızlandırılması, hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi’nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol etmesi ve Hamas ile Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması şeklinde belirlendi. Plana göre, sivillerin tahliyesinin 7 Ekim’e kadar tamamlanması ve bu nedenle işgal planının o tarihte devreye sokulması öngörülüyordu.