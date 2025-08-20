İsrail Gazze’yi İşgal İçin Hazırlanıyor

İŞGAL PLANI NETLEŞİYOR

İsrail’in yeni işgal planının detayları gün yüzüne çıkıyor. Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, Savunma Bakanı İsrail Katz’ın ordunun düzenlediği planı onaylamasının ardından, yaklaşık 60 bin yedek İsrailli asker, ordunun Gazze şehrine yönelik saldırısı için bugünden itibaren çağrı emri alacak. Times of Israel’in haberine göre, bu emirler acil bir durum taşımıyor ve yedek askerlere iki hafta önceden bildirim yapılacak. Çağrılan yedek askerlerin sayısı, mevcut durumda yedek kuvvetlerde görevli on binlerce yedek askere eklenecek. Gazze şehri saldırısının devam etmesi halinde, işgale katılacak yedek kuvvetlerin toplam sayısının yaklaşık 130 bine ulaşacağı bildiriliyor.

GİDEON’UN SAVAŞ ARABALARI B İSMİ VERİLDİ

Yedek askerlerin tümünün işgale katılması beklenmiyor, çünkü bir kısmı diğer saldırılardaki düzenli ordu birliklerinin yerini alacak. Gazze şehrine yönelik gerçekleştirilecek saldırı, daha önceki benzer bir operasyona atıfta bulunarak “Gideon’un Savaş Arabaları B” adıyla anılıyor. Bu saldırı, İsrail ordusunun Filistin topraklarının yüzde yetmiş beşini işgal ettiği önceki operasyonla aynı isimlendirmeyi paylaşıyor.

Gazze şehrinin işgali, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine sürülmesine neden olacak. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze Şehrini tahliye etmeleri için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri olduğunu belirtmiş durumda. Bu tarih, Hamas’ın İsrail’e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıldönümüne denk geliyor. Daha sonraki aşamada, İsrail askerlerinin Gazze şehrine karadan harekat başlatması ve bölgeyi kuşatması planlanıyor.