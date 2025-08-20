İsrail Gazze’yi İşgale Hazırlanıyor! 60 Bin Yedek Asker Çağrıldı

İŞGAL PLANININ AYRINTILARI BELİRGİNLEŞİYOR

İsrail’in yeni işgal stratejisi ile ilgili detaylar netlik kazanıyor. Güvenlik kaynaklarına göre, Savunma Bakanı İsrail Katz’ın ordunun planlarını onaylamasının ardından, yaklaşık 60 bin yedek asker bugünden itibaren ordunun Gazze şehrine yönelik düzenleyeceği saldırı için çağrı emri alacak. Times of Israel’in haberine göre, bu emirlerin aciliyet taşımadığı ve yedek askerlere iki hafta önceden bildirim yapılacağı ifade ediliyor. Çağrılan yedek askerlerin sayısı, mevcut yedek kuvvetlerdeki on binlerce askere ek olarak belirlenmiş durumda.

YEDİK ASKERLERİN KATILIMI BEKLENİYOR

Gazze şehri saldırısı devam ettiğinde, işgale katılacak İsrailli yedek askerlerin sayısının yaklaşık 130 bin olabileceği tahmin ediliyor. Ancak, yedek askerlerin tamamının işgale katılması beklenmiyor; zira bazıları diğer saldırılardaki düzenli ordu birliklerinin yerini alacak. Gazze şehri saldırısı, daha önce gerçekleştirilen ve İsrail ordusunun Filistin topraklarının yüzde 75’ini işgal ettiği saldırıya atfen “Gideon’un Savaş Arabaları B” adıyla anılıyor.

PLANI UYGULAMAK İÇİN ZAMAN VERİLDİ

Gazze şehrinin işgali, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine sürülmesine neden olacak. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze şehrini tahliye edebilmesi için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri olduğunu belirtiyor. Bu tarih, Hamas’ın İsrail’e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıldönümüne denk geliyor. Sonrasında İsrail askerleri, Gazze şehrine karadan harekât başlatarak bölgeyi kuşatmayı hedefliyor.