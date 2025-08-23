İsrail, Gazze’yi Kuşatıyor, Tahliye Bildirimi

İSRAİL GÜÇLERİ GAZZE’Yİ KUŞATIYOR

Gazze, 23 Ağustos – İsrail güçleri, yaklaşık iki haftadır kalabalık Gazze’yi farklı yönlerden kuşatıyor. Filistinli güvenlik kaynakları, İsrailli yetkililerin saldırıdan önce bölgedeki Filistinlilere tahliye bildirimleri göndereceğini bildiriyor.

TAHLİYE BİLDİRİMLERİ GÖNDERİLECEK

İsrailli yetkililerin planlanan saldırı öncesinde bölgedeki sivillere yönelik tahliye çağrısında bulunması, durumu daha da gergin hale getiriyor. Bölgedeki gerilim, halkın güvenliği açısından endişe yaratmaya devam ediyor.