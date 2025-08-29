İsrail, Gazze’yi Tehlikeli İlan Etti

İDLİP’TE DURUMUN DEĞİŞİMİ

İsrail Savunma Kuvvetleri, bu sabah Gazze Şehri’ni “tehlikeli bir çatışma bölgesi” olarak ilan etti. Bu açıklama ile birlikte, daha önce uygulanan insani yardım amaçlı “yerel taktiksel duraklamalar” artık geçerli olmayacak. Birleşmiş Milletler, İsrail’in planları doğrultusunda Gazze şehir merkezindeki saldırılarını artırmasının, yaklaşık 1 milyon kişiyi yeniden yerinden edilme riskiyle karşılabileceğini belirtiyor.

ASKERİ FAALİYETLERDE DEĞİŞİM

İsrail ordusu, sabah saatlerinde sosyal medya aracılığıyla yaptığı duyuruda, Gazze şehir merkezini “tehlikeli bir çatışma bölgesi” olarak belirleyerek askeri faaliyetlerdeki geçici duraklamaları kaldırdığını ifade etti. Açıklamada, “Durum değerlendirmesi ve siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda, bugün saat 10.00’dan itibaren askeri faaliyetlere yönelik yerel taktiksel duraklama Gazze Şehri’nde uygulanmayacaktır” denildi. Temmuz ayından bu yana, İsrail ordusu Gazze’nin bazı bölgelerinde günlük belirli saatlerde insani yardımın ulaşabilmesi için “taktiksel duraklamalar” uyguluyordu.

UNRWA’DAN UYARI

Ayrıca, BM’ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Gazze şehir merkezinde askeri operasyonların yoğunlaşmasının yaklaşık 1 milyon kişiyi yeniden zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya bırakacağı” konusunda uyarıda bulundu. UNRWA, “Bölgede kıtlık zaten teyit edilmişken, herhangi ek bir tırmanış acıları derinleştirecek ve daha fazla insanı felakete sürükleyecektir” ifadelerine yer verdi.

İŞGAL PLANI ONAYLANDI

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze’yi işgal planını 8 Ağustos’ta onayladı. Bu plan, yaklaşık bir milyon Filistinlinin göç ettirilmesini, şehrin çevrelenmesini ve yoğun saldırıların ardından işgal edilmesini öngörüyor. İsrail ordusu Sözcüsü Effie Defrin, işgal planının ilk adımlarının atıldığını da geçen hafta duyurmuştu.