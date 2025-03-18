İsrail Gazze’yi Yeniden Hedef Aldı

İSRAİL’İN YENİDEN SİLAHLANDIĞI GAZZE’DE KANLI SALDIRILAR

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarına yeniden başladı. Gazze Şeridi’ndeki Hamas hedeflerine hava saldırısı düzenlenmesi sonucu en az 232 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından Hamas, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

HAMAS’TAN ATEŞKES İHLALİNE CEVAP

Hamas yetkilileri, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı bir şekilde ihlal ettiğini ifade ederek, BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplandığı bir çağrı yaptı. Hamas’tan yapılan açıklamada, “İsrail hükümeti 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne savaş açtı.” denildi. Açıklamada, Gazze’deki Filistin halkının “barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı” hatırlatıldı.

NETANYAHU VE SİYONİST İŞGALCİLER SORUMLU

Açıklamada, “Gazze’ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu’yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, Netanyahu’nun ve radikal hükümetinin ateşkes anlaşmasına darbe yaparak Gazze Şeridi’ndeki esirlerin hayatını tehlikeye attığı belirtildi.

ARAP ÜLKELERİ VE İİT’YE ÇAĞRI

Açıklama, Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) sorumluluklarını yerine getirmesini ve Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi’ne dayatılan ablukayı kırmayı talep etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) acil toplanma çağrısında bulunuldu. Hamas, BMGK’nın 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi’nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Diğer yandan, Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nin büyük bir bölümünü hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerinin altını çizdi.