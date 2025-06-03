İsrail, Gazzeli Yardım Alanlara Ateş Açtı

İSRAİL’DEN BM’YE TEPKİ

İsrail, Gazze’de yardım almak amacıyla gidenlerin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “bağımsız soruşturma açılması” çağrısına tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, sosyal medya üzerinden Guterres’in, İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtımı sırasında ölen Filistinlilerden duyduğu dehşeti ifade ettiğini paylaşarak, olaya ilişkin “derhal ve bağımsız biçimde soruşturma açılması çağrısı”nı dile getirdi.

HAMAS’A YORUMDA BULUNULDU

İsrail Sözcüsü, yardım almak üzere gidenlere Hamas’ın ateş açtığını öne sürdü. Guterres’in açıklamasında Hamas’ın isminin geçmemesine “Ne büyük utanç” sözleriyle tepki gösteren Marmorstein, Hamas’ı Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmamakla suçladı. Ayrıca, ABD-İsrail güdümündeki yardım dağıtım mekanizmasına katılmayı reddettiği için BM’ye soruşturma açılması gerektiğini savundu.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi’nde insani yardım alabilmek için toplanan Filistinlilerin üzerine ateş açıldığını kabul etti. Ordudan yapılan açıklamada, 24 kişinin hayatını kaybettiği ve “yardım noktasına yaklaşanların şüpheli” olduğu iddia edildi. Açıklamada, önce havaya uyarı ateşi açıldığı ve daha sonra yardım almak isteyenlerin üzerine ateş açıldığı söylendi.

KAYIPLAR VE ELEŞTİRİLER

Daha önce, 27 Mayıs’tan itibaren İsrail-ABD güdümlü “Gazze İnsani Yardım Vakfı” tarafından oluşturulan dağıtım alanlarına saldırılar düzenlendiği ifade edildi. 1 Haziran’da Gazze Şeridi’nde iki ayrı noktada yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlenen saldırılarda ise 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi de yaralanmıştı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Gazze Şeridi’nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına döndüğünü” belirtmişti.