İsrail-Gece Saldırısı, İran Misillemesi

İRAN’A DÜZENLENEN SALDIRI SONRASI MİSİLLEME

İsrail’in gece saatlerinde İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırının hemen ardından, İran’dan misilleme geldi. Ortadoğu’daki jeopolitik gerginlikler yeniden artarken, dikkatler bu bölgedeki iki güçlü ülke olan İran ve İsrail’in askerî kapasitelerine yöneldi. Her iki ülke de farklı stratejilere ve caydırıcılık unsurlarına sahip; bu nedenle olası bir çatışma senaryosunda hangi tarafın hangi avantajları barındırdığı merak ediliyor.

İSRAİL’İN ASKERİ KAPASİTESİ

İsrail, gelişmiş savunma teknolojileri, hava üstünlüğü ve etkin istihbarat ağlarıyla tanınıyor. Özellikle Mossad ve Aman gibi istihbarat kurumlarının yürüttüğü dış operasyonlar, ülkenin “önleyici saldırı” stratejisini destekliyor.

– Asker Sayısı: Yaklaşık 170.000 aktif personel + 465.000 yedek

– Hava Gücü: 600’den fazla savaş uçağı, F-35 ve F-15 filosu

– Savunma Sistemleri: Demir Kubbe (Iron Dome), David’s Sling, Arrow 3

– Nükleer Kapasite: Resmî olarak doğrulanmasa da 80-100 civarında nükleer başlığa sahip olduğu düşünülüyor.

– Deniz Gücü: Gelişmiş denizaltılar ve fırkateynler, özellikle nükleer kapasite taşıyan Dolphin sınıfı denizaltılar kayda değer.

İRAN’IN ASKERİ GÜCÜ

İran, Ortadoğu’nun en büyük ordularından birine sahip. Bu ülke, konvansiyonel silahlı kuvvetleriyle değil, bölgesel vekil güçler (Hizbullah, Şii milis grupları, Husi isyancılar vb.) üzerinden yürüttüğü asimetrik savaş stratejisiyle öne çıkıyor. Uzun menzilli füze programı ve nükleer faaliyetleri, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

– Asker Sayısı: Yaklaşık 580.000 aktif personel + 350.000 yedek

– Hava Gücü: 300’a yakın savaş uçağı, çoğu eski model (Mig-29, F-14, Su-24)

– Füze Programı: 2.000 km menzilli balistik füzeler (Shahab, Sejjil), çok sayıda drone (SİHA) geliştirme kapasitesi

– Nükleer Program: Zenginleştirilmiş uranyum stoğu nedeniyle nükleer silaha oldukça yakın olduğu öne sürülüyor.

– Siber Güç: Son yıllarda siber savunma ve saldırı yeteneğini artırdı.

İSRAİL’İN İHA TEKNOLOJİSİ

İsrail, SİHA teknolojisinde dünyada önde gelen ülkelerden biri. Ülke, savunma sanayisinde geliştirdiği İHA’larla keşif, saldırı ve elektronik harp görevlerini yerine getiriyor.

Öne Çıkan Modeller: Heron, Hermes 450/900, Harop (kamikaze drone)

İran, İHA üretiminde önemli bir kapasiteye sahip. Düşük maliyetli, ayrıca etkin sistemler geliştirerek bu drone’ları müttefik aktörlere de sağlıyor: Hizbullah, Husi milisleri, Irak’taki Şii gruplar ve hatta Rusya’ya bile.

Öne Çıkan Modeller: Shahed-129, Mohajer-6, Ababil-3, Shahed-136 (intihar drone’u)

DENİZ GÜCÜNDEKİ DİNAMİKLER

İsrail’in deniz gücü, nicelikten ziyade yüksek teknoloji ve stratejik caydırıcılık unsuruna dayanıyor. Ülkenin özellikle nükleer kapasite taşıyabileceği düşünülen Dolphin sınıfı denizaltıları, Doğu Akdeniz’de gizli bir caydırıcılık unsuru olarak işlev görüyor.

Toplam Donanma Personeli: Yaklaşık 10.000

Denizaltı: 5 adet Dolphin sınıfı (Almanya üretimi, bazıları nükleer silah taşıma kapasitesine sahip)

Korvet ve Devriye Gemileri: Sa’ar 5 ve Sa’ar 6 sınıfı fırkateynler

Operasyon Alanı: Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, zaman zaman Umman Körfezi açıkları

Öne Çıkan Güç: Gizlilik, gelişmiş radar ve füze sistemleri (Barak-8 hava savunma füzeleri)

İran’ın deniz gücü ise Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde yoğunlaşıyor. İran Donanması, geleneksel İran Deniz Kuvvetleri (IRIN) ve ideolojik yapıdaki Devrim Muhafızları Donanması (IRGC-Navy) olmak üzere iki koldan oluşuyor. Bu yapı, asimetrik deniz savaşı taktiklerine olanak tanıyor.

Toplam Donanma Personeli: 20.000+

Denizaltı: Yaklaşık 20 adet (çoğu küçük sınıf mini denizaltı, Kilo sınıfı dahil)

Sürat Tekneleri ve Füze Botları: 200’den fazla, sürü saldırı taktikleri için kullanılıyor

Balistik Füze Taşıyan Fırkateynler: Yeni geliştirilen Sahand ve Jamaran sınıfları

Operasyon Alanı: Basra Körfezi, Umman Denizi, Hürmüz Boğazı, zaman zaman Kızıldeniz ve Hint Okyanusu

Öne Çıkan Güç: Hızlı botlar, kıyıdan atılan gemisavar füzeler, deniz mayınları

Uzmanlar, İsrail’in teknolojik ve istihbarat üstünlüğü karşısında İran’ın kitlesel insan gücünün ve bölgedeki vekil ağlarının öne çıktığını belirtiyor. Ancak olası bir doğrudan savaş, yalnızca bu iki ülkeyi değil, tüm Ortadoğu’yu etkileyebilecek bir krizin patlak vermesine yol açabilir.