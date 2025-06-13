İsrail Gece Yarı İran Hedeflerine Saldırdı

İSRAİL’İN “YÜKSELEN ASLAN” OPERASYONU

İsrail, günlerdir devam eden tehditlerin ardından, İran’daki stratejik hedeflere yönelik “Yükselen Aslan” adını verdiği operasyona gece yarısı başladı. Bu operasyon kapsamında İsrail ordusu, toplamda 300 saldırı gerçekleştirerek İran’a ait nükleer tesisleri ve askeri üsleri hedef aldı. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami gibi önemli isimlerin aralarında bulunduğu birçok kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ HEDEF ALINDI

Gerçekleştirilen saldırılarda Natanz Nükleer Tesisi tamamen imha edilirken, İranlı güvenlik kaynaklarına göre, saldırının ardından tesisin içindeki herhangi bir sızıntıya rastlanmadı. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, detaylar üzerinde çalışmalar sürüyor.