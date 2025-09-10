Gündem

İsrail, Gelecek Seferde Hedef Alacak

İSRAİL’İN FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

İsrail, ABD’nin gözetiminde Orta Doğu’daki ‘mafya devlet’ rolüne devam ediyor. Son olarak, İsrail ordusu, Katar’da Hamas’ın Gazze müzakerelerini gerçekleştiren yöneticilerine suikast düzenledi. Hamas’ın yaptığı açıklamada, bu saldırıda Hamas’ın Gazze Lideri Halil el-Hayya’nın oğlu dahil olmak üzere 5 üyenin hayatını kaybettiği belirtildi. Yöneticilerin yaralı bir şekilde kurtulduğu ve Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin “başarısız” olduğu ifade edildi.

BÜYÜKELÇİDEN DEĞERLENDİRME

İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News’teki bir yayına katılarak, Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıyı değerlendirdi. Leiter, Katar’a düzenlenen saldırının ardından bazı ülkelerden gelen kınama ve eleştiriler hakkında, Tel Aviv’in “bu eleştirileri aşacağını” ileri sürdü.

GELECEK SALDIRILAR

Fox News sunucusunun, Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıda hedef alıp almadıklarını sorması üzerine Leiter, “bu sefer olmadıysa gelecek seferde Hamas liderlerini öldüreceklerini” ifade ederek yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

