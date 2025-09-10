İsrail, Gelecek Seferi Bekliyor

İSRAİL’İN SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail, ABD’nin gözetimi altında Orta Doğu’da “mafya devlet” rolünü oynamaya devam ediyor. İsrail ordusu, Katar’da Hamas’ın Gazze müzakerelerini yürüten yöneticilerine suikast düzenliyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, bu saldırıda Hamas’ın Gazze Lideri Halil el-Hayya’nın oğlu dahil olmak üzere 5 üyenin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, yöneticilerin yaralı olarak kurtulduğu ve Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin “başarısız” olduğu ifade edildi.

BÜYÜKELÇİDEN CEVAP

İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News’te katıldığı yayında, İsrail’in Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gelen kınama ve eleştirilerle ilgili sorulara yanıt veren Leiter, Tel Aviv’in “bu eleştirileri aşacağını” iddia etti.

GELECEK TEHDİT

Fox News sunucusunun “Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıda hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını” sorması üzerine Leiter, “bu sefer olmadıysa gelecek seferde Hamas liderlerini öldüreceklerini” belirterek yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.