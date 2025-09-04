İsrail Genelkurmay Başkanı Açıkladı: Gazze’de İkinci Aşama Başladı

GAZZE’DE İNSANİ FELAKET DEVAM EDİYOR

Gazze’de insani kriz sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze’yi “tamamen işgal” planının uygulamaya konulduğunu duyurdu.

İŞGALİN İLK AŞAMASI BAŞLATILDI

İsrail ordusu, Gazze’deki ön operasyonlar ile saldırının başlangıç aşamalarının başlatıldığını ve şehrin dış mahallelerinde büyük çaplı bir operasyon yapıldığını açıkladı. Ordu ayrıca, bir rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını da bildirdi.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “Gazze’deki Gideon operasyonlarının ikinci aşaması başladı.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ÖLÜ SAYISI 64 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının getirildiği bildirildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63 bin 746’ya, yaralıların sayısı ise 161 bin 245’e yükselmiş durumda.