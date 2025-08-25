İsrail Genelkurmay Başkanı Açıklama Yaptı

ATEŞKES ANLAŞMASI VE ESİR TAKASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Zamir, “Masada bir esir takası ve ateşkes anlaşması var. Bu kabul edilmeli” ifadeleriyle mutabakata dair gerekliliği vurguladı. Şu an İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmeleri kapsamında, son gelişmelere dair dikkat çekici açıklamalar yapılıyor.

NETANYAHU’YA YAPILAN ÇAĞRI

Korgeneral Eyal Zamir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan teklifi kabul etmesi yönünde çağrıda bulundu. Haberlere göre, Zamir ordunun Hamas ile esir takası için gerekli tüm şartları oluşturduğunu belirtti ve nihai kararın artık Netanyahu’ya ait olduğunu ifade etti. Zamir’in bu açıklaması, ateşkes sürecinde Kubileceği olası riskleri de göz önüne seriyor.

GAZZE’YE YÖNELİK UYARILAR

Eyal Zamir, Başbakan Netanyahu’yu Gazze Şehri’ni işgal etmemesi konusunda uyararak, “İsrail ordusu Gazze Şehri’ni ele geçirebilir fakat Hamas bu durumda esirleri öldürebilir” şeklinde bir uyarıda bulundu. Ayrıca, kanal 13’te yer alan habere göre, Zamir daha önce deniz kuvvetleri komutanlarına Gazze’deki operasyonların devam etmesi konusundaki endişelerini de dile getirmişti. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilim ve olası çatışmalar hakkında kaygıları artırıyor.