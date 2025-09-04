İsrail Genelkurmay Başkanı Duyurdu: Gazze’de İkinci Aşama Başladı

GAZZE’DE İNSANİ FELAKET SÜRÜYOR

Gazze’de insani durum ciddi şekilde kötüleşiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze’yi “tamamen işgal” planının hayata geçirildiği bildirildi.

İŞGALİN İLK AŞAMASI DEVREDE

İsrail ordusu, Gazze’deki ön operasyonlar ile saldırıların ilk aşamalarını başlattığını ve şehrin dış mahallelerinde geniş çaplı bir operasyon yürüttüğünü belirtti. Ordunun yaptığı açıklamada, bir rehinenin cansız bedeninin de bulunduğu ifade edildi.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “Gazze’deki Gideon operasyonlarının ikinci aşaması başladı.” diye açıkladı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının getirildiği kaydedildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 63 bin 746’ya, yaralı sayısının ise 161 bin 245’e ulaştığı bildiriliyor.