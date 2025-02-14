İsrail Genelkurmay Başkanı Kadın Askerlerden Özür Diledi

GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hamas ve İsrail arasındaki esir takası sonucu serbest bırakılan dört kadın askerle bir araya geldi. The Times of Israel’in verdiği bilgiye göre, ikinci turda özgürlüğüne kavuşan Liri Albag, Naama Levy, Karina Ariev ile üçüncü turda serbest bırakılan Agam Berger bu toplantıya katıldı. Ancak ikinci turda serbest kalan Daniella Gilboa toplantıda yer almadı.

ÖZÜR VE İFADELER

Görüşmenin en dikkat çekici anı, Halevi’nin 7 Ekim 2023 tarihli saldırılardan önce Gazze’de görev yapan askerlerden özür dilemesi oldu. Askerler, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın saldırısından önce bölgede olağan dışı hareketlilik tespit ettiklerini ve bu durumu üst makamlara rapor ettiklerini ifade etti. Ancak, bu raporların kıdemli subaylar ve istihbarat birimleri tarafından yeterince dikkate alınmadığı iddia edildi.

SORUŞTURMA VAADİ

Toplantı sırasında, serbest bırakılan askerler Gazze Şeridi’nde geçirdikleri süreyi Halevi’ye anlattı. Halevi’nin, 7 Ekim olaylarının kapsamlı bir şekilde soruşturulacağını belirttiği ve askerlerin de bu sürece dahil olması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu görüşme, İsrail ordusunun 7 Ekim saldırıları öncesinde alınan istihbarat raporlarıyla ilgili ihmaller konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.