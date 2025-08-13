Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan’ı Ziyaret Etti

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI LÜBNAN’DA

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan’a yaptığı ziyarette, güney bölgede Hizbullah ile yaşanan çatışmaların devam ettiği bölgeleri inceledi. Zamir, buradaki gözlemlerinden sonra yaptığı açıklamada, Hizbullah ile 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkes sonrasında Lübnan’a karşı toplamda 600 hava saldırısı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

ÇATIŞMALARIN DEVAMI

Zamir’in ziyareti, İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü bazı kritik noktalara odaklandı. Bu çatışmalar, bölgedeki güvenlik durumunu etkileyen önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Genelkurmay Başkanı’nın açıklamaları, ateşkesin ardından gerçekleşen hava saldırılarının kapsamını ve sıklığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

