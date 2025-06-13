İsrail Genelkurmay Başkanı Uyardı: Bedel Ödeyeceksiniz

İSRAİL’DEN İRAN’A HATIRLATMA

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’a karşı gerçekleştirdikleri saldırıların ardından açıklamalar yaptı. Zamir, “Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz” diyerek sert bir mesaj verdi.

HAZIRLIKLARIN GECİKMEZ İZAHATI

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada Zamir, İran’a yönelik saldırılar için uzun zamandır hazırlık içinde olduklarını belirtti. Başlatılan saldırılar nedeniyle artık “geri dönüşü olmayan bir noktada” bulunduklarını ifade eden Zamir, İran’a saldırmaktan başka bir seçeneklerinin kalmadığını vurguladı.

İRAN’DAN GELECEK TEHDİT

Zamir, İran’ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağına dair endişelerini dile getirirken, “beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı” olacağını kaydetti. Bu durum, İsrail’in İran’a yönelik harekâtlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.