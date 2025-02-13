İsrail Görüşmeleri Durdurdu: Ateşkes Tehlikede

GERİLİM TIRMANIYOR

Hamas ile İsrail arasındaki gerilim artıyor. Geçtiğimiz günlerde Hamas’ın aldığı bir kararda, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına dayanarak yapılması beklenen bir sonraki esir takasının 15 Şubat’tan ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Hamas’ın bu açıklaması sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rehineler serbest bırakılmadığı takdirde ateşkesin sona ereceğini ifade etti.

AÇIKLAMALAR VE İTİRAFLAR

İsrail’den Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta devreye giren üç aşamalı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili yapılan görüşmelere dair itiraflar geldi. Netanyahu’nun sözcüsü Omer Dostri, Likud Milletvekili Yuli Edelstein’ın meclisteki açıklamalarını yalanlayarak, “Milletvekili Edelstein’ın iddiasının aksine, İsrail şu anda anlaşmanın ikinci aşaması için görüşme yapmıyor” dedi. 9 Şubat’ta ise Dostri, İsrail heyetinin bu aşamayla ilgili müzakereler için Katar’ın başkenti Doha’da bulunduğunu belirtmişti. Bu durum, İsrail’in anlaşma şartlarına aykırı bir şekilde görüşmelerin yapılmadığını resmen kabul ettiği anlamına geliyor.

ATEŞKESİN ÜÇ AŞAMASI

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak’ta başlayan üç aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, saldırıların durdurulması, yaklaşık 100 esirden 33’ünün serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze’nin yoğun bölgelerinden çekilmesi ve Gazze’ye insani yardımların artırılmasını içeriyor. İlk aşama devam ederken, ikinci aşamaya dair müzakerelerin 16. günde (3 Şubat’ta) başlaması gerekiyordu. Bu aşama, erkek askerler dahil tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nden çekilmesini kapsıyor. Üçüncü aşamada ise Gazze’de hayatını kaybeden esirlerin cenazelerinin iade edilmesi ve Gazze’nin yeniden inşa süreci için önemli adımların atılması hedefleniyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından 19 Ocak’tan günümüze kadar 5 esir takası gerçekleştirildi. Bu süreçte İsrail, 766 Filistin mahkumunu, Hamas ise 21 esiri serbest bırakmış durumda.