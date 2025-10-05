Haberler

İsrail Greta Thunberg’i Yarın Yunanistan’a Gönderiyor

İSRAİL’DEN SINIR DIŞI KARARI

İsrail tarafından alıkonulan İsveçli aktivist Greta Thunberg’in yarın Yunanistan’a sınır dışı edileceği bildiriliyor. İsrail medyası, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Thunberg’in alıkonulmasının ardından Yunanistan’a gönderileceğini duyurdu.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU VE UÇAK SEFERİ

Yapılan habere göre, Küresel Sumud Filosu’na katılan ve şu anda İsrail’de tutulan Yunan vatandaşlarıyla birlikte Thunberg’in, Yunanistan’dan İsrail’e gidecek bir uçakla yola çıkacağı ifade edildi. Ayrıca Yunanistan’a gidecek uçakta toplamda 165 aktivistin sınır dışı edileceği bilgisi paylaşıldı.

