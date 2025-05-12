İsrail Güçleri, Batı Şeria’ya Baskın Düzenledi

BASKINLAR VE YARALANMALAR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil şehrinde bazı baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar sırasında bir Filistinli, topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucunda yaralanıyor. Filistin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail güçleri Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil’in kuzeydoğusundaki Sair beldesinde baskınlar yapıyor. Olay sırasında İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları nedeniyle birçok Filistinli boğulma tehlikesi yaşıyor. Olay yerindeki sağlık ekipleri, etkilenen kişilere hızlı müdahalede bulunuyor.

ALEV VE YANGIN ENDİŞESİ

Saldırılar sonucunda, Filistinlilere ait tarım arazilerinde yangın çıkıyor. Alevlerin yayılması konusunda endişeler söz konusu. Rüzgar ve bölgeye ulaşım zorluğu, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin, El Halil’in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde birçok Filistinliye saldırı düzenlediği ve bu olaylar sırasında yaşlı bir Filistinlinin yaralandığı bildiriliyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor. Bu süreçte, 171’i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi yaralandı ve 16 bin 400 kişi gözaltına alındı. Gazze’de varılan ateşkesin ardından, 21 Ocak tarihine gelindiğinde, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampında “Demir Duvar” adı altında yeni bir saldırı başlattı. Bu saldırılar kısa süre içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını da kapsayacak şekilde genişledi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim’deki mülteci kamplarındaki işgaline devam ediyor.