İsrail Güçleri, Nablus’ta Baskın Yaptı

NABLUS KENTİNE BASKIN

İsrail güçleri, 20 Haziran’da Batı Şeria’nın Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı’na operasyon düzenliyor. Bu baskın sonucunda bir Filistinli gözaltına alınıyor.

BASKININ DETAYLARI

Operasyonun nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmamışken, bölgedeki gerilimin devam ettiği gözlemleniyor. Filistinli yetkililer, bu tür baskınların bölgede huzursuzluk oluşturduğunu belirtiyor.

MÜLTECİ KAMPI DURUMU

Balata Mülteci Kampı, Batı Şeria’nın en büyük mülteci kampı olarak biliniyor ve bu tür baskınlar, mülteci topluluğu üzerinde derin etkilere yol açıyor. Gözaltına alınan Filistinlilerin durumu, insan hakları savunucuları tarafından yakından takip ediliyor.