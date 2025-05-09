İsrail Güçleri Okullara Baskın Düzenledi

AĞIR SİLAHLI BASKINLAR SONRASI ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Ağır silahlı İsrail güçleri, sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) üç okuluna baskın düzenledikten sonra, ajans Doğu Kudüs’teki altı okulda tüm çocukları tahliye etmek zorunda kaldı. UNRWA’nın genel komiseri Philippe Lazzarini, perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden “An itibarıyla bazıları daha 6 yaşında olan yaklaşık 800 kız ve erkek çocuk şok ve travma içinde” açıklamasını yaptı.

BASKINLAR B.M. TESİSLERİNİ HEDEF ALIYOR

Lazzarini, “Okullara baskın yapmak ve okulları zorla kapatmak uluslararası hukuku açıkça hiçe saymaktır” ifadelerini kullanarak, söz konusu okulların “BM’nin dokunulmaz tesisleri” olduğunu vurguladı. İsrail polisi, geçtiğimiz ayın başlarında okul kapatma emri yayımlayarak, Şuafat Mülteci Kampı’ndaki üç okul ile Silvan kasabası ve Doğu Kudüs’teki Sur Bahir ve Vadi el-Coz mahallelerindeki üç okulun 30 gün içinde kapatılmasını istemişti. Bu süre çarşamba günü sona ermişti.

Lazzarini, İsrail’in kapatma emrini uygulaması karşısında, bunun “Filistinli çocukların en temel hakkı olan öğrenme hakkını ellerinden aldığını” belirtti. Filistin Eğitim Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasında, İsrail’in bu eylemini “uluslararası kural ve yasalara aykırı bir suç” olarak kınadı.