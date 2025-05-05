İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze’ye Askeri Saldırıları Onayladı

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ GAZZE OPERASYONUNU GENİŞLETİYOR

İsrail’in güvenlik kabinesi, Gazze’ye yapılacak askeri saldırıları genişletme planını onayladı. Söz konusu planın, Gazze’nin tümüyle işgalini içerdiği iddia ediliyor. Hazırlık aşamasında ise İsrail ordusu, on binlerce yedek askeri göreve çağırdı. İsrail’in bu yeni operasyonla, Hamas’ın elinde tutulan İsrailli rehineleri geri alma ve Hamas’ı yenme amacıyla “baskıyı artıracağı” belirtiliyor.

PLAN ABD BAŞKANI TRUMP’IN ZİYARETİYLE BAŞLAYACAK

Planın, ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek hafta bölgeye yapacağı ziyaretten sonra hayata geçirileceği bildiriliyor. Kabine, Gazze bölgesinde insani yardım dağıtımının özel şirketler aracılığıyla yeniden başlatılmasını da prensip olarak onayladı. Ancak Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşları, bu durumun temel insan hakları ilkelerini ihlal edeceği gerekçesiyle işbirliği yapmayacaklarını ifade ediyor. Gazze, Mart ayı başından beri İsrail ablukası altında ve insani yardım kuruluşları burada gıda ve diğer insani yardım malzemelerinin ciddi bir şekilde eksik olduğunu bildiriyor.

KARA OPERASYONU KADAMELİ OLARAK GENİŞLETİLECEK

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi, 18 Mart’ta geçici ateşkesin sona ermesinin ardından yeniden başlayan Gazze operasyonunu ele almak üzere Pazar akşamı toplandı. İsrail basınında, kara operasyonunun birkaç ay süresince kademeli olarak genişletilmesi oy birliğiyle kabul edildiği bilgisi yer alıyor. Planın ilk aşamasında ise Gazze’deki yeni bölgelerin ele geçirilmesi ve Gazze’nin İsrail ve Mısır sınırındaki “tampon bölge”nin genişletilmesi öngörülüyor. Bu strateji, İsrail’in Hamas ile olası bir rehine takası ve ateşkes anlaşmasında elini güçlendirmeyi amaçladığı düşünülüyor.

NETANYAHU’NUN YENİ PLANI

Haaretz Gazetesi’ne bilgi veren bir yetkili, Netanyahu’nun bu yeni saldırı planının önceki stratejilerden farklı olduğunu belirtti. Kaynağa göre, Netanyahu bu operasyonda “ev baskınları yerine, İsrail varlığının daimi hale geleceği Gazze’nin işgaline” hazırlanıyor. Güvenlik kabinesi üyesi Zeev Elkin, Hamas’ın İsrail’in “ciddi olduğunu anlaması halinde”, Trump’ın Orta Doğu ziyareti bitmeden yeni bir ateşkes ve rehine takası fırsatı olabileceğini vurguladı.

ASKERİ OPERASYONLAR GÜÇLENDİRİLİYOR

Pazar günü bir deniz üssünü ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamid, “Gazze’deki operasyonları güçlendirmek ve genişletmek için” on binlerce yedek askerin çağrıldığını duyurdu. Zamid, “Vatandaşlarımızı geri getirmek ve Hamas’ı yenilgiye uğratmak amacıyla baskıyı artırıyoruz. İlave bölgelerde operasyonlar düzenleyecek ve terörist altyapıyı yok edeceğiz” dedi. Ancak uzmanlar, son saldırıların başlamasından bu yana Hamas’ın elindeki rehinelerden hiçbirinin serbest bırakılmadığını belirterek, bu stratejinin başarısız olduğunu ifade ediyor. Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, bu durumun hükümetin “rehineler yerine toprak kazanımını” tercih ettiğini gösterdiğini öne sürdü.

İNSANİ YARDIMDAKI SORUNLAR

Bir Fransız haber ajansına konuşan bir İsrailli siyasetçi, güvenlik kabinesinin Hamas’ın insani yardım malzemeleri üzerindeki kontrolünü önlemek ve yönetim kapasitesini sıfırlamak amacıyla insani yardımı İsrail’in dağıtmasını da prensipte onayladığını belirtti. Pazar günü, İnsani Yardım Ülke Ekibi, İsrailli yetkililerin mevcut yardım dağıtım sistemini sonlandırmaya çalıştığını ve bu durumun ablukanın kaldırılmasına bağlı olarak gerçekleşeceğini açıkladı. Ekibin uyarısına göre, plan sonucunda Gazze’nin büyük bir kısmının gıda kıtlığıyla karşılaşması muhtemel. Plan, “temel insani ilkelere aykırı” olmakla eleştiriliyor.

İsrail ULUSLARARASI HUKUKA UYDUĞUNU SAVUNUYOR

İsrail, saldırıların başladığı tarihten iki hafta önce, 2 Mart’ta Gazze’ye tüm insani yardım ve diğer malzeme sevkiyatını durdurdu. Birleşmiş Milletler, İsrail’in uluslararası hukuk gereği Gazze’de 2,1 milyon yerinden edilmiş Filistinliye gıda sağlamakla yükümlü olduğunu söylüyor. Ancak İsrail, bu yükümlülüklere uyduğunu ve bölgede ciddi bir yardım sıkıntısının olmadığını savunuyor. Gazze’de, 7 Ekim 2023’te başlayan askeri operasyonlar sonrasında 52 bin 535 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

NETANYAHU’DAN HUSİLERE YANIT

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yemen’deki Husiler tarafından atılan bir füzenin İsrail’in ana havalimanına isabet etmesi sonrasında misilleme sözü verdi. Netanyahu, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, “Daha önce saldırdık, yine saldıracağız” dedi. Husiler, Gazze’deki operasyonları genişletme planlarına karşılık olarak, İsrail’e hava ablukası uygulamak amacıyla havaalanlarını yeniden hedef alacaklarını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise, “Kim bize vurursa, biz de ona yedi kat daha güçlü vururuz” diyerek saldırılara karşılık vereceklerini duyurdu.

İRAN’DAN TEPKİ

Netanyahu, Husilerin saldırılarında İran’ı suçlayarak, İsrail’in Tehran’a “kendi seçtikleri bir zaman ve yerde” yanıt vereceğini belirtti. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade de, ABD veya İsrail saldırısına yanıt vereceklerini ifade etti. Husiler, zaman zaman Hamas’la dayanışma göstermek amacıyla İsrail’e füze saldırıları düzenliyor fakat bunların çoğu İsrail’in gelişmiş hava savunma sistemlerini geçemiyor.