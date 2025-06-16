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İsrail Halkını Sığınaklara Yönlendirdi

İSRAİL ORDUSUNDAN HALKA UYARI

İsrail ordusu, İran’dan gelebilecek olası saldırılar üzerine, halka sığınakların etrafında kalma talimatı verdi. Bu doğrultuda, ordu tarafından yapılan resmi açıklamada, ülke genelindeki kamusal alanlarda hareketin minimum düzeye indirilmesi ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınılması gerektiği belirtildi.

SİĞINAKLARA GİRİLİP ÇIKILMAMASI GEREKEN TALİMAT

İsrail Ordu Sözcülüğü, uyarı yapıldığında, yakınlardaki sığınaklara girilmesi ve ek bir talimat verilene kadar sığınaklarda kalınması talimatını duyurdu. Halkı bu yönde dikkatli olmaya çağırarak, güvenliği ön planda tutmayı amaçlıyor.

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