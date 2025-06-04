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İsrail, Hama’da Askeri Noktaya Saldırdı

SURİYE’DE İSRAİL SALDIRISI

İsrail, Suriye’nin Hama ilinin orta bölgelerinde bulunan askeri bir noktaya yönelik bir saldırı düzenliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu saldırıda İsrail’e ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) 66. Hava Savunma Taburu’nu hedef alıyor.

Saldırı sırasında mühimmat depolarının vurulmasıyla sonuçlanan art arda patlamalar gözlemleniyor. Ancak, bu saldırıda ölü veya yaralı bulunduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca, Suriye yönetimi ve İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı da bildiriliyor.

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