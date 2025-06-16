İsrail, Hamaney’i hedef alıyor

İRAN’IN ÇATIŞMALARI SONLANDIRMAK İÇİN KURBAN OLMASI GEREKİYOR

İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin iki ülke arasındaki çatışmaları sona erdireceğini öne sürdü. Netanyahu, bu konuda “Bu çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek” ifadesini kullandı. İran ile 13 Haziran’dan beri süregelen çatışmalara dair ABD basınına açıklama yapan Başbakan, Hamaney’in ortadan kaldırılmasının çatışmaları sona erdirebileceğini savundu.

TÜM DÜNYA İÇİN TEHLİKE OLDUĞUNU VURGULADI

Netanyahu, İran’ın bölgede yarattığı sorunları ve ‘sonsuza kadar savaş’ isteğini dile getirerek, “Orta Doğu’daki herkesi terörize eden, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol sahalarını bombalayan bir rejimle yarım yüzyıllık bir çatışma yaşadık. Bizi nükleer savaşın eşiğine getiriyorlar. İsrail’in yaptığı, bu saldırganlığa bir son vermektir” dedi. İsrail’in Hamaney’i hedef alıp almayacağına dair ise, “Yapmamız gerekeni yapıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

ABD İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU YAPTI

İran’ın nükleer programına son vermeye çalışan İsrail’in girişimlerinin, ABD’nin çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Netanyahu, “Bugün Tel Aviv, yarın New York” diye konuştu. Bunun yanı sıra, Amerika’nın ‘ölüme’ karşı uluslararası bir desteğin içinde yer alması gerektiğini vurguladı ve Trump’ın yaptığı destek için teşekkür etti.

NÜKLEER MÜZAKERELERİN SÜRÜDÜĞÜ YALANLAMA

İran’ın Trump’tan nükleer müzakerelerde esneklik göstermesi için İsrail üzerindeki etkisini kullanarak baskı yapması talebine dair bir soruya Netanyahu, “Hiç şaşırmadım. Yalan söyledikleri ve bu sahte görüşmeleri sürdürmek istiyorlar” yanıtını verdi. Ayrıca, İran’ın nükleer silahlarını geliştirmeye ve kitlesel balistik füze cephanelikleri inşa etmeye devam ettiğini belirtti.