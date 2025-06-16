İsrail, Hamaney’i Hedef Almanın Faydasını Vurguladı

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın dini lideri Hamaney’i hedef almanın “çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini” iddia ediyor. İran ile İsrail arasındaki gerilim, yapılan saldırılar sonucunda daha da tırmanırken, iki ülke arasında karşılıklı atışmalar devam ediyor.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARDA HEDEF NET

İsrail, gerçekleştirilen saldırılarda İran’ın önemli isimlerine yönelik planlarını ortaya koyuyor. Birçok üst düzey komutanın hayatını kaybetmesi ile birlikte, İran’ın dini lideri Hamaney’in de hedef alındığına dair birçok açıklama yapıldı. Geçtiğimiz günlerde ise İsrail’in Hamaney’e yönelik suikast planlarının ABD Başkanı Donald Trump tarafından engellendiği iddiaları gündeme geldi.

ABD’DEN NET HEDİNG

Bir ABD’li yetkili, “ABD Başkanı Trump’ın, İsrail’in İran lideri Hamaney’e suikast ihtimaline kesin bir şekilde karşı çıktığını” belirtti. Adı açıklanmayan yetkili, “İranlılar bir ABD’liyi öldürmedi ve siyasi liderlerin öldürülmesi masada bile olmamalı” şeklinde konuştu. Bu iddia ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından yalanlandı. Netanyahu, Hamaney’i hedef almanın çatışmayı sona erdireceği yönündeki açıklamalarını yineleyerek, durumu farklı bir perspektiften sundu.