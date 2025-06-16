İsrail, Hamaney’i Veto Edildi İddiası

TRUMP’IN VETO İDDİALARI

Küresel medyada yer bulan iddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’ın dini lideri Hamaney’i ortadan kaldırma yönündeki planını veto etti. İsrail, İran’a yönelik saldırılara başladıktan sonra çok sayıda önemli isme karşı eylemler gerçekleştirdi. Bu ilk saldırılarda İran’ın üst düzey komuta kademesinden bazı isimler yaşamını yitirdi. Uluslararası basında ise Trump’ın bu veto kararına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

NETANYAHU’DAN YALANLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump’ın Hamaney’in öldürülmesi için önerilen planı veto ettiğine yönelik iddiaları reddederek, “Hiç gerçekleşmemiş konuşmalarla ilgili o kadar çok yalan haber var ki, bu konuya girmeyeceğim” şeklinde açıklama yaptı. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi de bu haberi yalanlayarak “en üst düzeyde yalan haber” olarak nitelendirdi. Netanyahu, Trump’ı saldırıların başlaması konusunda önceden haberdar ettiklerini ve bir Yahudi devletinin Başbakanı olarak önemli kararlar almakla yükümlü olduğunu belirtti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Öte yandan Trump, Truth Social sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar, tıpkı Hindistan ve Pakistan’ı anlaşmaya ikna ettiğim gibi” ifadelerini kullandı. Mısır ve Etiyopya arasındaki gerilime de kendisinin müdahil olduğunu belirten Trump, “Aynı şekilde, İsrail ve İran arasında da yakında barış olacak” şeklinde ekledi. Hayli yoğun görüşme ve toplantılar olduğunu dile getiren Trump, yaptığı çalışmaların pek takdir edilmediğini fakat halkın durumun farkında olduğunu vurguladı.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI VE SONUÇLARI

Dünya genelinin dikkatini çeken İsrail-İran çatışmaları, İsrail’in İran’ın başkenti Tahran, Tebriz ve İsfahan’daki Natanz nükleer tesislerine yönelik saldırıları ile başladı. Bu saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi önemli askeri yetkililer ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. İran, İsrail’in saldırılarının ardından karşı saldırıya geçerek Tel Aviv başta olmak üzere birçok kente füze saldırıları düzenledi. Günlerdir süren karşılıklı hava saldırılarının bilançosu her geçen gün ağırlaşırken, çatışmaların getirdiği yıkım ve can kayıpları kaygıları artırıyor.