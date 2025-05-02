İsrail, Hamas’ı Suçluyor Ve Red Ediyor

İSRAİL’İN ATEŞKES VE ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ HAKKINDAKİ İDDİALARI

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeden İsrail, 18 Mart’ta ateşkesi bozdu. İsrail, bu anlaşmanın yenilenmesine engel olarak Hamas’ı gösteriyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, Arap basınında yer alan ve ülkenin Mısır’ın sunduğu ateşkes tekliflerini reddettiği yönündeki haberleri yalanlıyor. Açıklamada, “Arap medyasında yer alan ve İsrail’in kendisine Mısır’ın sunduğu teklifi reddettiğini ileri süren haberlerin hiçbir dayanağı yoktur.” ifadesine yer verildi.

HİÇBİR GERI ADIM YAPILMADI

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi konusundaki engelin, kalıcı bir ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze’den çekilmesi karşılığında tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını söyleyen Hamas olduğunu savunuyor. Arap medyası, İsrail’in daha önce kabul ettiği müzakerelere ilişkin maddelerden geri adım attığını öne sürdü. Dubai merkezli Suudi Arabistan kanalı el-Arabiya, Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail’in Gazze’deki ateşkesin yenilenmesine dair müzakerelerde daha önce kabul ettiği noktalar konusunda geri adım attığını kaydetti.

İSRAİL’İN HEDEFLERİ VE MÜZAKERELERDEKİ İLERLEME

Haberde, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletmeye yönelik kararlılığı vurgulandı ve İsrail ordusunun 2025 sonuna kadar Gazze’de kalma niyetinde olduğu ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in arabuluculara Gazze Şeridi’nde geçici bir ateşkesi reddettiği de belirtildi. Bu hafta yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği yönündeki iddialar, İsrailli yetkililer tarafından yalanlandı.