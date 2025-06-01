İsrail, Hamas’ı Yok Etmek İçin Harekete Geçti

İSRAİL SAVUNMA BAKANINDAN SERT AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada, “Hamas katillerini ortadan kaldırmak için havadan, karadan ve denizden gerekli tüm araçları kullanma talimatını verdim.” ifadesini kullandı. Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) Gazze’deki operasyonlarda bu talimatı verdiğini duyurdu.

REHİNELER KONUŞULMAYACAK

Katz, “Hamas ya rehineleri serbest bırakacak ya da yok edilecek” açıklamasında bulundu. Şavuot arifesinde, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Gazze’de büyük bir güçle harekat düzenleyerek düşmanı ezdiğini ve manevra yapan güçlere yol açtığını belirtti. Ayrıca, herhangi bir müzakereye bakılmaksızın, tüm hedeflere ilerlemeye devam etme talimatı verdiğini de vurguladı. “Bize karşı katliam yapanlar, bize karşı savaşanlar bedelini fazlasıyla ödeyecekler” sözlerini ekleyerek, durumu net bir şekilde ifade etti.