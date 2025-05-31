İsrail, Hamas’ın Ateşkes Teklifini Reddetti

İSRAİL’İN ATEŞKES ÖNERİSİNE YANIT

Gazze Şeridi’nde kalıcı ateşkese karşı çıkan İsrail, ABD Bakanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un taraflara sunduğu ateşkes önerisine Hamas’ın cevabını “kabul edilemez” olarak değerlendirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın Witkoff’un önerisini geri çevirmesinin “kabul edilemez” olduğu ve bu durumun “süreci geriye götürdüğü” ileri sürüldü. Açıklamada, “İsrail, esirlerinin serbest bırakılması için güncellenen Witkoff çerçevesini kabul etmiş olsa da Hamas bu durumu reddetmeye devam ediyor.” denildi. İsrail’in Gazze’de tutulan esirleri geri almak ve Hamas’ı yenmek amacıyla çabalarını sürdüreceği ifade edilirken, saldırıların devam edeceği ima edildi.

WITKOFF’UN AÇIKLAMASI

ABD’nin Özel Temsilcisi Witkoff, Hamas’ın ateşkes teklifine verdiği cevabı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor.” açıklamasında bulunmuştu. Hamas ise yaptığı yazılı bir açıklamada, Witkoff’un önerisine verilen cevabın kalıcı bir ateşkes sağlanması, Gazze Şeridi’nden tüm geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz olarak sağlanmasını hedeflediğini belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE ABLUKA

İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda en az 54 bin kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Uygulanan abluka nedeniyle ise 2 Mart’tan sonra bölgeye “bir buğday tanesinin” bile girmesine izin verilmediği ifade edildi.