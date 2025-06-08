İsrail, Hamas’ın rakiplerini silahlandırıyor

İSRAİL’İN YEREL MİLİSLERİ SİLAHLANDIRMA ADIMI

İsrail, kuşatma altındaki Gazze Şeridi’nde Hamas’a karşı durmak amacıyla yerel milis güçlerini silahlandırıyor. Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre bu girişim, muhalefet partileri tarafından ulusal güvenliği tehlikeye atmakla eleştiriliyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, Perşembe günü bu gizli girişimi savunarak bunun “iyi bir şey” olduğunu belirtti. Netanyahu, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, “Hamas’a karşı olan Gazze’deki bazı aşiretleri harekete geçirdiğini” ve bunun “güvenlik birimlerinin tavsiyesi üzerine yapıldığını” ifade etti.

MUHALEFETTEN NETANYAHU’YA TEPKİ

Eski savunma bakanı ve Netanyahu’nun siyasi rakibi Avigdor Liberman, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki aşırılık yanlısı gruplara tüfek dağıttığını” kaydederek bu operasyonun “tam anlamıyla delilik” olduğunu söyledi. Liberman, “Gazze’de DEAŞ’ın eşdeğeri olan gruplardan söz ediyoruz” diyerek ertesi gün yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun talimatıyla Gazze’deki suç ailelerine silah sağlandığını belirtti. “Bu silahların İsrail’e yöneltilmeyeceğini kimse garanti edemez” diyen Liberman’ın uyarısı, CNN’e konuşan bir yetkili tarafından da dile getirildi.

HAMAS’TAN GELEN CEVAP VE SUÇLAMALAR

Hamas, ortaya çıkan planın “ciddi ve inkâr edilemez bir gerçeği” ortaya koyduğunu belirtti. Gruptan yapılan açıklamada, “İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi’nde suç çetelerini silahlandırarak güvenliksiz bir ortam ve toplumsal kaos yaratmayı amaçlıyor” denildi. Yetkililerin verdiği bilgiler doğrultusunda, silah alan gruplardan biri Yasser Abu Shabab’ın liderliğini yaptığı milis gücü. Abu Shabab, Refah’ın doğusunda bir bölgeyi kontrol eden silahlı gurubun başında bulunuyor ve BM araçlarının önünde AK-47 tüfeğiyle poz veren fotoğraflarıyla tanınıyor. Her ne kadar Abu Shabab, İsrail’den silah aldığını reddetse de, Hamas onu “hain” olarak suçluyor. Hamas, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “O suçlunun ve çetesinin inlerini, ne pahasına olursa olsun mücadeleyle bastırmaya devam edeceğimize Allah huzurunda söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.