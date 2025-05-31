İsrail, Hamas Liderlerini Etkisiz Hale Getirdi

OPERASYONUN DETAYLARI

İsrail Savunma Kuvvetleri, 13 Mayıs’ta yaptığı bir operasyon ile Han Yunus bölgesinde düzenlenen bir hava saldırısında Hamas’ın askeri kanat lideri Muhammed Sinvar ve Hamas’ın Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şebane’nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, operasyonun hedefinin terörist unsurları etkisiz hale getirmek olduğu belirtildi.

ASKERİ HEDEF VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen ortak bir operasyonda, Han Yunus bölgesinde savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda Hamas terör örgütünün askeri kanat lideri Muhammed Sinvar etkisiz hale getirilmiştir. Aynı saldırıda, Hamas’ın Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şebane de etkisiz hale getirilmiştir” denildi. Saldırı sırasında, teröristlerin Avrupa Hastanesi’nin altındaki yer altı komuta ve kontrol merkezinde bulundukları ve bu durumun sivil nüfusu tehlikeye attığı vurgulandı.

MUHAMMED SINVAR VE MUHAMMED ŞEBANE’NİN ROLLERİ

Açıklamada, Muhammed Sinvar’ın 7 Ekim’de gerçekleştirilen katliamın planlamasında önemli rol oynadığı belirtildi. Aynı şekilde, Muhammed Şebane’nin de Gazze Şeridi’nin güneyinde rehine tutulmasından sorumlu olduğu ifade edildi. Refah Tugayı’nın, İsrail topraklarına yönelik roket saldırılarını koordine ettiği ve terör planlarını yönlendirdiği kaydedildi.

GELECEK HedefLER

İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet, 7 Ekim saldırılarının planlanmasına katılan ve İsrail vatandaşlarına tehdit oluşturan teröristlerle mücadele etmek için kararlılıkla faaliyetlerine devam edeceğini bildiriyor.