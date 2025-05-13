İsrail Han Yunus’ta Saldırılar Düzenledi

İSRAİL’İN SALDIRILARI SONUCU CAN KAYBI VE YARALANMALAR

İsrail, Gazze Şeridi’nin doğusundaki Han Yunus’taki Gazze-Avrupa Hastanesi ile çevresine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 40 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin İsrail uçakları tarafından hedef alındığını ve bir dizi saldırıya maruz kaldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, hastanenin bazı bölümleri ve bağlı tesislerin ciddi hasar gördüğü ifade edildi. Hastanenin avlusunu hedef alan bombardımanda 6 Filistinli hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi yaralandı.

AİLEDEN BİR KAYIP VE HASTANE YAKININDAKİ HEDEF

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun art arda düzenlediği top atışlarında hastane yakınındaki bir evin vurulduğunu aktardı. Basal, “El-Afgani” ailesine ait evin tamamen yıkıldığını ve bu saldırıda 28 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca, tahliye çalışmaları sırasında sivil savunma ekiplerinden 2 kişinin hafif yaralandığı bilgisi verildi.

HEDEF HÜCRELERİ VE SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail ordusu, Gazze Avrupa Hastanesi’ne yapılan saldırının hedefinin Gazze Şeridi’nde öldürülen Hamas’ın eski lideri Yahya Sinvar’ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğunu öne sürdü. Ordu, saldırının sonuçlarının değerlendirildiğini bildirdi. İsrail merkezli Walla News sitesi, saldırının “Muhammed Sinvar’a yönelik bir suikast girişimi” olduğunu duyurdu ve sonuçların henüz belirlendiği kaydedildi.

HEDEF ALINAN SAĞLIK MERKEZLERİ

İsrail ordusu, bugün sabah saatlerinde Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne de saldırı düzenledi. Bu saldırıda, daha önceki bir saldırıda yaralanmış olan gazeteci Hasan Abdulfettah Islih hayatını kaybetti, bazı hastalar da yaralandı. Gazze’deki Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun sürekli olarak sağlık tesislerini ve altyapıyı hedef aldığını vurguluyor. Gazze hükümetinin Medya Ofisi verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusu Gazze’deki 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ve 38 hastane hizmet dışı kaldı. Ayrıca, 144 ambulans da kullanılamaz hale geldi.