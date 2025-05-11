İsrail, Han Yunus’taki Çadırları Hedef Aldı

İSRAİL’İN SALDIRILARI SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef alan saldırılar sonucunda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus’un batısında yer alan el-Emel bölgesindeki “el-Alemi” ailesinin sığındığı çadırı bombaladı. Bu saldırıda, Mutasım Muhammed el-Alemi, eşi ve çocukları Muhammed ile Neda hayatını kaybetti.

MEVASİ BÖLGESİNDE YAŞANAN KAYIPLAR

İsrail’in Han Yunus’un kuzeyine düzenlediği bir başka saldırıda ise “el-Ağa” ailesinden anne, baba ve iki kız çocuğu yaşamlarını yitirdi. Han Yunus’a bağlı bir çadırın hedef alınması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybederken, 7 kişinin de yaralandığı bilgisi alındı. Ayrıca, Han Yunus’un doğusundaki Mevasi el-Karara bölgesinde bir bisiklete düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

YOĞUN BOMBARIMANIN ETKİLERİ

Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira bölgesi, İsrail topçularının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Aynı zamanda, İsrail’e ait askeri araçlardan yoğun şekilde ateş açıldığı bildirildi. Bu saldırıların siviller üzerindeki etkileri derinleşirken, bölgedeki güncel durum oldukça endişe verici bir hal alıyor.