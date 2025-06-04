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İsrail Hapishanelerinde 10 Bin 400 Filistinli

İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ TUTUKLU FİLİSTİNLİLERİN SAYISI ARTIYOR

Hapishanelerdeki Filistinli tutuklu ve esirlerle ilgili kuruluşlar, 10 bin 400’den fazla Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutuklu olduğunu duyurdu. Filistin Esir İşleri Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Damir (Vicdan) Esirleri Koruma Kurumu, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu ve esirlerin sayısının haziran ayı itibarıyla 10 bin 400’ü geçtiğini bildirdi.

TUTUKLULAR ARASINDA ÇOCUK VE KADINLAR BULUNMAKTADIR

Açıklamada, “Tutuklular arasında 8’i idari tutuklu 49 kadın ve 440 çocuk bulunuyor. Söz konusu kişilerden 3 bin 562’si idari tutuklu.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, tutuklular arasında İsrail’in Gazze Şeridi’nde alıkoyduğu ve “yasadışı savaşçı” olarak sınıflandırdığı 2 bin 214 Filistinlinin bulunduğu da belirtildi. Ancak bu sayı, İsrail askeri kamplarında tutulanların tamamını kapsamadığı ifade edildi.

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