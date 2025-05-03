İsrail Hapishanelerinde Filistinlilerin Durumu Kötü

İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ DURUM

İsrail hapishanelerinde bulunan binlerce Filistinlinin, maruz kaldıkları kötü muamele, işkence ve tıbbi ihmal dolayısıyla yavaş yavaş öldüğü aktarılıyor. Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez-Zeğari, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen “Avrupa Filistinli Esirleri Destekleme İttifakı” konferansında, hapisteki Filistinlilerin yaşadığı trajediye dikkat çekti.

İŞKENCE VE İHMAL RİSKİ

Zeğari, İsrail hapishanelerinin artık Filistinli tutuklular için işkence alanlarına dönüştüğünü belirtti. Serbest kalan tutukluların ifadeleri ve avukatların ziyaret sonuçları, tutukluların benzeri görülmemiş işkencelere, açlık şartlarına, tıbbi ihmale ve cinsel istismar gibi ağır hak ihlallerine maruz kaldığını gösteriyor. Ayrıca, tutuklular arasında salgın hastalıkların yayıldığını ve tedavi olma imkanlarının olmadığına işaret eden Zeğari, bu koşulların Gazze’deki soykırım sürecinin başlangıcından bu yana birçok tutuklunun ölümüne neden olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI HUKUKA ÇAĞRI

Zeğari, “Hapishanelerdeki binlerce Filistinli, bu suçlar ve tutuklulara yönelik fiziksel ve psikolojik yıpratma politikaları sebebiyle yavaş yavaş ölüyor.” sözlerini kullandı ve uluslararası hukuk sistemini üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye, İsrail’in “vahşi” uygulamaları karşısında eylemsiz kalmamaya çağırdı.