İsrail Haredi Partisi Hükümetten Çekildi

ASKERLİK YASASI NEDENİYLE KRUİZ İHTİMALI

İsrail’de Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi’nin hahamları, “askerlik yasası” sebebiyle partinin lideri ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf’a hükümetten çekilme talimatı verdi. İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin ciddi bir kriz ile karşı karşıya olduğunu ve erken seçimlerin yakın olduğunu belirtiyor. Koalisyonun ortakları olan Haredi partileri Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim görenlerin askerlikten muaf olmasına dair yasal düzenleme yapılmadığı için meclis oylamalarını bir aydır boykot ediyor.

HAHAMLARDAN İKNA EDİCİ AÇIKLAMALAR

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi liderlerinden Moshe Gafni, “zorunlu askerlik” meselesinin çözülmemesi halinde eylemlerini sertleştireceklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından, Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein, Hükümet Sekreteri Yossi Fox ve Haredi temsilcileri arasında bir görüşme düzenlendi. Görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamaması sebebiyle, Birleşik Tevrat Yahudiliği’nin dini liderleri koalisyondan çekilme ve meclisi feshetme seçeneklerini destekleme kararı aldı. Kanal 12 televizyonu, hahamların Başbakan Netanyahu’nun görüşme çağrısını “Konuşacak bir şey kalmadı, yeterince şey söylendi.” diyerek reddettiğini ifade etti.

HÜKÜMETİN DAĞILMA TEHLİKESİ

İsrail devlet televizyonu KAN, “Haredi krizi rasyonalite sınırlarını aşıyor, hükümetin dağılması her zamankinden daha yakın.” değerlendirmesinde bulundu. Haredilerin mevcut hükümet döneminde önemli kazanımlar elde etmelerine karşın “zorunlu askerlik” krizinin tüm çıkarların önüne geçtiği bildiriliyor. Mecliste 7 milletvekili bulunan Birleşik Tevrat Yahudiliği’nin çekilmesi durumunda hükümetin 61 sandalye ile çoğunluğunu koruyacağı öngörülmesine rağmen, bu durumun diğer Haredi koalisyon ortağı olan 11 milletvekilli Şas Partisi üzerinde baskı oluşturacağı yorumları yapıldı. Kanal 12, Birleşik Tevrat Yahudiliği’nin kararına rağmen Şas’ın hala sessiz kaldığını ve bu tutumunun İsrail siyasetinin geleceği açısından belirleyici olacağını dile getirdi.

MUHALEFET MECLİSİN FESHİ İÇİN TASARI SUNACAK

Diğer yandan, muhalefet partileri gelecek hafta İsrail Meclisi’nin (Knesset) feshi için bir tasarı sunacaklarını açıkladı. Yair Lapid’in liderliğindeki ana muhalefet partisi Gelecek Var Partisi, Avigdor Liberman yönetimindeki İsrail Evimiz Partisi ve Yair Golan’ın başkanlığındaki İşçi Partisi, tasarıya destek vereceklerini duyurdu. Haredilerin askere alınması tartışması, İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmeti yapması gerektiği halde, Haredilerin muaf tutulması bakımından yıllardır devam ediyor.

ASKER İHTİYACI ARTMAKTA

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten itibaren artan saldırganlık nedeniyle asker ihtiyacının da yükseldiği görülüyor. Gazze’deki ateşkesi ihlal ederek saldırıların yeniden başlaması, ordunun 7 bini savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duymasıyla sonuçlandı. Geçen yıl asker ihtiyacının artması sebebiyle, askerlikten muaf Ultra Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar, İsrail’in en tartışmalı konularından biri haline geldi. İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024 tarihinde Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığını ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğini belirtti. Harediler, nüfusun yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturarak zorunlu askerliğe karşı çıkarıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını ifade ediyor. Başbakan Netanyahu, Haredi koalisyon ortakları nedeniyle, Haredilerin askerlikten muaf tutulması için bir askeri yasası çıkarılması hususunda baskı görmeye devam ediyor. Haredi partileri, bu amaçla bir aydan fazla süreyle meclis oylamalarını boykot ederek hükümetin karar almasını engelliyor ve sık sık hükümeti devirmekle tehdit ediyor.