İsrail Harekete Geçti, Gazze’ye Yardım

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım götüren bir gemiye karşı harekete geçmek için hazırlıklar yaptıklarını ifade etti. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla düzenlediği son misyon kapsamında 18 metrelik “Madleen” yelkenlisini 1 Haziran’da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıkardı. Yelkenlide, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham gibi 12 kişi bulunuyor.

GAZZE’DEKİ AÇLIK KRİZİ

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze Şeridi’nin “dünyada açlığın en fazla yaşandığı yer ve nüfusun tümünün kıtlık riski altında olduğu tek bölge” olduğuna dikkat çekiyor. Özgürlük Filosu Koalisyonu’ndan alınan bilgiye göre, “Madleen” yelkenlisi, süt tozu, tıbbi malzeme ve diğer yaşamsal yardımları taşıyarak Gazze’ye doğru ilerliyor.

DURDURULMA RİSKİ VE YOLCULUK AÇIKLAMALARI

Yelkenlinin, Avrupa kara sularından geçerek uluslararası sularda hareket edip Filistin sularına ulaşmayı hedeflediği belirtildi. “Silahsız ve şiddet içermeyen bu yolculuk, uluslararası hukuka tam uyum içindedir. Her türlü saldırı veya müdahale, sivillere yönelik kasıtlı ve yasa dışı bir eylem olacaktır.” denildi. Ancak İtalyan basını, Madleen’in yaklaşık bir haftalık seyahatle Gazze kıyılarına ulaşmasının beklendiğini, fakat Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun daha önceki “Conscience” isimli gemisine yapıldığı gibi uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından durdurulma riskinin bulunduğunu aktardı.

CONSCİENCE GEMİSİNE YAPILAN SALDIRI

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), dünyadan farklı kampanyalar ve inisiyatiflerle bir araya gelerek Gazze’ye yardım ulaştırmaya çalışıyor. 2 Mayıs’ta bu koalisyonun yardım gemisi insansız hava araçlarının saldırısına maruz kalmıştı. Olayda geminin gövdesinde hasar oluşmuş ve yangın çıkmıştı. Times of Malta gazetesi, Deniz’deki saldırıdan önce İsrail’e ait bir C-130 askeri uçağının Malta çevresinde 3 saat dolaştığını bildirmişti. Ayrıca, İsrail’in devlet televizyonu KAN, yardım gemisinin Malta yakınlarındaki sularda hedef alındığı sırada bir askeri nakliye uçağının Malta’ya doğru hareket ettiğini doğruladı, fakat bu uçağın saldırıdan önce hava üssüne döndüğünü belirtti.