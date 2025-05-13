İsrail, Hastane’ye Saldırdı, Gazeteci Öldü

İSRAİL ORDUSU HAN YUNUS’TA SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’ne gerçekleştirdiği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA, İsrail’e ait uçakların Nasır Hastanesi’ni hedef aldığını aktardı. Saldırıda daha önceki bir saldırıda yaralanan ve o sırada hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Abdulfettah Islih’ın yaşamını yitirdiği, bazı hastaların da yaralandığı kaydedildi.

GAZZE’DE ÖLEN GAZETECİ SAYISI 215’E ULAŞTI

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Alam24” haber ajansında müdür olarak çalışan Islih’in ölümüyle birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 215’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail tarafından Filistinli gazetecilerin sistematik olarak hedef alınmasının ve suikasta uğramasının sert bir şekilde kınandığı kaydedildi. Ayrıca, tüm dünyada basın alanında faaliyet gösteren kuruluşlara Gazze’deki gazetecilere yönelik bu sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı. Saldırının sorumlusunun ise İsrail ile birlikte soykırım suçuna katılan İngiltere, Almanya ve Fransa olduğu ifade edildi.

HASTANEDE DE GAZETECİLER HEDEF ALINIYOR

Medya ofisinden yapılan bir diğer açıklamada, saldırı sırasında hastanede tedavi gören başka yaralıların da hayatını kaybettiği, ancak sayı belirtilmediği vurgulandı. Filistinli gazetecilerin yalnızca haber yaptıkları yerlerde değil, tedavi edildikleri hastanelerde de hedef alındığına dikkat çekildi. Medya ofisi, gazetecilerin tüm yıldırma ve tasfiye girişimlerine rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini belirtti. Açıklamada, uluslararası topluma ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi tüm adalet kurumlarına, gazetecilere, sivillere ve sağlık personeline yönelik işlenen bu “iğrenç” suçları belgelemek ve faillerini yargılamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.