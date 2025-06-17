İsrail Hava Harekâtı, Hürmüz Boğazı Etkileyebilir

İSRAİL’İN SALDIRISI VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran sabah saatlerinde İran’a yönelik geniş çaplı hava harekatı düzenledi. Saldırının ardından dikkatler, petrol ve doğalgaz ticaretinde kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’na yöneldi. Basra Körfezi’nin dar su yolu olan Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol ve LNG’yi (sıvı doğalgaz) Umman Denizi ve Hint Okyanusu aracılığıyla dünya pazarlarına ulaştırıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Bakan Bayraktar, kabine toplantısının ardından İsrail ve İran arasındaki çatışmanın petrol arzında olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Petrol fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken Bayraktar, “Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz,” dedi.

TÜRKİYE’NİN PETROL TEDARİKİ DURUMU

Bayraktar, Türkiye’nin 2019’dan beri İran’dan petrol almadığını vurgulayarak, “Basra çıkışlı, Hürmüz’ü geçerek Türkiye’ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım. Burada bize en önemli etki, makro anlamda ithalat kalemindeki artışla olur,” diye ekledi.

Petrol fiyatlarının 60 dolarlardan 76 dolara kadar çıktığını belirten Bakan, doğalgaz fiyatlarının da benzer şekilde artabileceğini ifade etti. Ancak, arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, İran’dan gaz alındığını ve bunun yanında petrol alınmadığını dile getirdi. “Gazda da sıkıntı görmüyoruz,” şeklinde konuştu.