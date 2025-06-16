İsrail Hava Kuvvetleri Harekete Geçiyor

NETANYAHU’DAN TAHİRAN’A AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İki ana hedefimize ilerliyoruz” diyerek özellikle nükleer tehdit ve füze tehdidini ortadan kaldırma konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Netanyahu, “İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran’ın hava sahasında kontrolü sağladı” ifadesini kullandı.

İRAN HALKINA MESAJ

Netanyahu, İran halkına hitaben “Tahran’ı boşaltın, biz harekete geçiyoruz” şeklindeki sözleriyle durumu yönlendirmeye çalıştı. Bu açıklamalar, İsrail’in güvenlik stratejileri ve bölgedeki askeri faaliyetleri üzerine önemli bir etki yaratıyor.