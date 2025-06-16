Haberler

İsrail Hava Kuvvetleri Harekete Geçiyor

NETANYAHU’DAN TAHİRAN’A AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İki ana hedefimize ilerliyoruz” diyerek özellikle nükleer tehdit ve füze tehdidini ortadan kaldırma konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Netanyahu, “İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran’ın hava sahasında kontrolü sağladı” ifadesini kullandı.

İRAN HALKINA MESAJ

Netanyahu, İran halkına hitaben “Tahran’ı boşaltın, biz harekete geçiyoruz” şeklindeki sözleriyle durumu yönlendirmeye çalıştı. Bu açıklamalar, İsrail’in güvenlik stratejileri ve bölgedeki askeri faaliyetleri üzerine önemli bir etki yaratıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Toplandı, Saat 15.39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine, önemli konuları görüşmek üzere bir araya geldi.
Haberler

İsrail, Tahran’ı Boşaltın Dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada İran'a yönelik operasyonlar hakkında bilgi verirken, sivillere Tahran'ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.