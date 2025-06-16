İsrail Hava Kuvvetleri İki F-14 İmha Etti

İRAN F-14 UÇAKLARI İMHA EDİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri, iki İran F-14 savaş uçağının hedef alındığını ve imha edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bugün Tahran üzerinden uçan İsrail Hava Kuvvetleri uçağı, Tahran’daki havaalanında bir çift F-14 savaş uçağını imha etti. Bu jetler, İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarını durdurmak için tasarlandı” denildi.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ’NİN OPERASYONU

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun stratejik hedefleri belirleme konusundaki yetenekleri ve bölgedeki tehditlere karşı sürdürülen operasyonların önemi vurgulandı. İsrail Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği bu operasyon, bölgedeki güvenlik dinamiklerini etkileyen önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.